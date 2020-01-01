 معدل البطالة في كولومبيا يتخطى 20% في مايو - بوابة الشروق
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معدل البطالة في كولومبيا يتخطى 20% في مايو

بوجوتا - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 1 يوليه 2020 - 6:19 ص | آخر تحديث: الأربعاء 1 يوليه 2020 - 6:19 ص

ارتفع معدل البطالة في كولومبيا إلى 4ر21% في أيار/مايو، مقارنة بـ 5ر10% في الشهر نفسه من العام الماضي، حسبما أفادت إحصاءات رسمية نشرت يوم الثلاثاء.

وكان معدل البطالة في نيسان/أبريل 8ر19%.

وتأثرت كولومبيا، رابع أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية، بجائحة فيروس كورونا، التي أبقتها قيد الحجر الصحي منذ أواخر آذار/مارس.

وارتفع معدل البطالة في المناطق الحضرية إلى 5ر24% ، وفقا لهيئة الإحصاء الوطنية.

وفُقدت معظم الوظائف في قطاعات التجارة وإصلاح المركبات والصناعات التحويلية والإدارة العامة.

ومدد الرئيس إيفان دوكي الحجر الصحي حتى منتصف تموز/يوليو، ورغم ذلك واصل فتح الاقتصاد رغم تحذيرات من زيادة حالات الإصابة بالفيروس بشكل سريع.

وأكدت وزارة الصحة الكولومبية الثلاثاء 97 ألفا و846 إصابة بشكل إجمالي و3334 وفاة بشكل إجمالي.


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