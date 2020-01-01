نقيب الصحفيين ينعي حسنين كروم: عمل بإخلاص لمهنتنا وأعطي لها الكثير

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نعى نقيب الصحفيين ضياء رشوان ببالغ الحزن والأسى الكاتب الصحفي، حسنين كروم الذي وافته المنية أمس الثلاثاء.

وقال رشوان فى تصريحات له، إن الفقيد صاحب محطات مهمة في الصحافة المصرية والعربية وأعطى الكثير لهما بما جعل منه رمزا كبيرا من رموزهما، مشيرا إلى أنه ظل عاملا بإخلاص تام لقواعد مهنتنا الراقية وانتماءاته المصرية والقومية الثابتة، ممارسا لمختلف أشكال العمل الصحفي بحرفية الأستاذ.

وتقدم نقيب الصحفيين بخالص العزاء والمواساة للزملاء أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين وإلي تلاميذ الفقيد، داعيا المولى عز وجل أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته.