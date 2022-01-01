إصابة 3 من أسرة واحدة جراء حادث سير في العريش

تعرض 3 أفراد من أسرة واحدة لإصابات متنوعة، نتيجة حادث انقلاب سيارة على الطريق الدولي بين مركزي الشيخ زويد والعريش بشمال سيناء.

وتلقت الجهات الأمنية بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي علي الطريق الدولي الرابط بين مركزي الشيخ زويد والعريش وأسفر عن إصابة كلا من (ن.أ.م - ٦٢ سنة)، بخلع بالكتف الأيسر، و(م.ح.ع - ٣٦ سنة) بجرح متهتك بالساعد الأيسر، و(ح.ع. ا - ٦٦ سنة)، بكسر بالذراع اليسرى وسحاجات وكدمات بالجسم.

ونقل المصابين إلى مستشفى العريش العام وأخطرت جهات التحقيق بالواقعة لتولي التحقيق وتحديد أسباب الحادث.