أسبوع ثقافي مصري في الأردن احتفالا باختيار إربد العاصمة العربية للثقافة لعام 2022

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وزيرة الثقافة: القوى الناعمة وسيلة لتوطيد العلاقات مع الأشقاء العرب



رشحت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وفدا ثقافيا وفنيا لتمثيل مصر بالمملكة الأردنية الهاشمية والمشاركة في الاحتفالات باختيار مدينة إربد العاصمة العربية للثقافة لعام 2022، من خلال أسبوع ثقافى مصرى يقام فى الفترة من 1 حتى 7 يوليو؛ تفعيلا للبرنامج التنفيذى الذى وقعته مع نظيرتها الأردنية هيفاء النجار ويشمل عدة مسارات للتعاون الثقافي بين مصر والأردن تضم عددا من المجالات الفنية والثقافية والإدارة والصناعات المتخصصة التي من شأنها تبادل الخبرات وإتاحة الفرص أمام مثقفي البلدين للحوار والتواصل المثمر للارتقاء بالوعي.

قالت عبد الدايم إن مصر والاردن تجمعهما روابط تاريخية متجذرة، واضافت أن القوى الناعمة بمختلف صورها احد وسائل توطيد العلاقات مع مختلف الشعوب خاصة الأشقاء.

وأشارت إلى أن الفعاليات الإبداعية التبادلية بين البلدين نشأت منذ عقود طويلة، ووجهت التهنئة لشعب الأردن لاختيار اربد العاصمة العربية للثقافة فى 2022.

يشار لأن الوفد المسافر لإقامة الاسبوع الثقافى المصرى بالأردن احتفالا باختيار إربد العاصمة العربية للثقافة لعام 2022 يترأسه الدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية والفنان اسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح.

ويشمل برنامج فعالياته عدة ندوات ثقافية اعدها المجلس الأعلى للثقافة، ويقيم صندوق التنمية الثقافية معرضا لفنون الخط العربي واخر للحرف التقليدية وورشة عمل خاصة بها.

كما تشارك الأوبرا بفرقة أوبرا الاسكندرية للموسيقى والغناء العربي، والبيت الفني للفنون الشعبية بالفرقة القومية للفنون الشعبية، وقطاع الانتاج الثقافي بالعرض المسرحي "فريدة".