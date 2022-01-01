 قوات لوجانسك تحرر بلدتي بريفولي وشيبيلوفكا - بوابة الشروق
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قوات لوجانسك تحرر بلدتي بريفولي وشيبيلوفكا

أ ش أ
نشر في: الجمعة 1 يوليه 2022 - 10:15 م | آخر تحديث: الجمعة 1 يوليه 2022 - 10:15 م

أعلنت قوات جمهورية لوجانسك الشعبية تحرير بلدتي بريفولي وشيبيلوفكا، وتكبيد القوات الأوكرانية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وأوضحت القيادة العامة لجمهورية لوجانسك الشعبية في بيان، أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الجمعة: "اليوم، تم طرد الأوكرانيين من بلدتي بريفولي وشيبيلوفكا".

وأضافت أن العدو تكبد خسائر فادحة في الأرواح والمعدات، مؤكدة أن هجوم القوات المتحالفة مستمر.

من جهته، قال الضابط في قوات لوجانسك الشعبية أندري ماروتشكو: "نقلا عن بيانات استخباراتية، فإن مجموعة من القوات الأوكرانية في ليسيتشانسك تلقت أمرًا بالانسحاب".


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