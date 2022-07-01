الأهلي يمدد عقد أوجستي مدرب فريق السلة لموسمين إضافيين

أعلن خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، تمديد عقد الإسباني أوجستي بوش، المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة «رجال» لمدة موسمين إضافيين.

وأوضح إنه تم تمديد عقد أوجستي لمدة موسمين بخلاف الموسم الجديد، وذلك في ضوء النجاحات التي حققها الفريق تحت قيادته بعد الفوز ببطولات «دوري السوبر للمحترفين، ودوري المرتبط وكأس مصر وبطولة منطقة القاهرة، والبطولة العربية للأندية».

وأشار العوضي إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجيهات مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب، لتوفير الاستقرار والأجواء اللازمة لاستمرار مسيرة البطولات من خلال توفير عقود طويلة مع المدربين الذين حققوا نجاحات ملموسة.

وأشاد مدير النشاط الرياضي بما قدمه أوجستي مع الفريق منذ توليه المسئولية، بعدما قدم موسما تاريخيا توج خلاله الفريق بكل البطولات التي شارك بها، لافتا إلى أنه رحب بتمديد تعاقده مع النادي لفترة طويلة رغم تلقيه العديد من العروض، وذلك تقديرا للعلاقة المميزة التي تجمعه بمسئولي الأهلي وجماهيره.