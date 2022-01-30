قال المستشار عمرو مروان وزير العدل، أنه يوجد تناغم للإسراع في وتيرة إنجاز القضايا، والمواطنون والمحامون يشعرون بالتقدم.

وكشف خلال لقائه ببرنامج «كلمة السر» المذاع على قناة صدى البلد، أنه في عام 2021 كان هناك 500 حالة ادعاء جنون على مستوى الجمهورية، ثبت 129 حالة منها فقط، كما أن أي شخص يدعي الجنون ويثبت الكشف الطبي إدراكه بنسبة 1% يحاسب على الجرائم.

واستكمل: «نعمل على الانتهاء من القضايا القديمة مع الجديدة، لدرجة أننا اكتشفنا وجود قضية منذ عام 1952 أول درجة».

واختتم بأنه أمام لجنة تعديل قانون الأسرة أربعة أشهر بناء على طلبهم، وسيطرح المنتج للحوار المجتمعي، مشيرا إلى أن لجنة قانون الأحوال الشخصية تعيش الواقع وستحدث نوعا من التوازن.