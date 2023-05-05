النمسا المحايدة عسكريا تعلن رغبتها بالانضمام لمنظومة الدفاع الجوي الأوروبية

أعلن المستشار النمساوي كارل نيهامر أن بلاده ذات التوجه المحايد تسعى للانضمام إلى المشروع الألماني الطامح إلى بناء نظام دفاع جوي أوروبي أفضل.

وقال نيهامر السياسي المحافظ، موضحا وضع مفاوضات الانضمام الجارية، إن "التهديد زاد بشكل كبير نتيجة الحرب العدوانية الروسية على أوكرانيا"، مبينا أن على النمسا حماية نفسها من هجمات الطائرات بدون طيار والصواريخ التي يمكن أن تطلق عليها .

وعلى خلفية الحرب العدوانية الروسية على أوكرانيا، تهدف "مبادرة درع السماء الأوروبية" التي أطلقتها ألمانيا إلى المساعدة في سد الثغرات الموجودة في درع حلف شمال الأطلسي الوقائي الحالي لأوروبا.

وقال نيهامر ووزيرة الدفاع النمساوية، كلاوديا تانر، في بيان مشترك إن وضع النمسا كدولة محايدة عسكريا لن يتأثر بالانضمام إلى هذا المشروع.

وكأعضاء محايدين في الاتحاد الأوروبي، منعت كل من النمسا وإيرلندا ومالطا هذا الأسبوع إقرار ضمانات أمنية بعيدة المدى من الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا.