رئيس الوزراء الإسباني يصل إلى كييف لإجراء محادثات مع زيلينسكي

وصل رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، إلى العاصمة الأوكرانية كييف لإجراء محادثات مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي اليوم السبت، في اليوم الأول لتولي مدريد الرئاسة التناوبية للاتحاد الأوروبي التي تستمر ستة أشهر.

وكتب سانشيز، في منشور على "تويتر" صباح اليوم السبت، الذي اشتمل على صور لوصوله محطة القطارات في كييف "أردت أن يبدأ الإجراء الأول للرئاسة الإسبانية للاتحاد الأوروبي مع فولوديمير زيلينسكي".

وقال رئيس الوزراء الإسباني، إن الهدف من رحلته هو إرسال رسالة لأوكرانيا باستمرار التضامن الأوروبي معها.

وأكد سانشيز، أن الاتحاد الأوروبي سوف يواصل دعم الشعب الأوكراني حتى يعود السلام لأوروبا.

وتسلمت إسبانيا الرئاسة التناوبية للاتحاد الأوروبي من السويد في الأول من يوليو وسوف ترأس التكتل للستة أشهر المقبلة، بما في ذلك خلال الفترة السابقة على الانتخابات الأوروبية المقررة العام المقبل.