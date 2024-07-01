محافظ القاهرة يقود حملة مسائية لتطبيق المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحال بالعاصمة

قاد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، جولة تفقدية فى الأحياء المختلفة بالعاصمة شملت وسط المدينة، من حي مصر الجديدة وإبراهيم اللقانى وروكسى، وعباس العقاد، وشبرا وخلوصى، والترعة البولاقية، وروض الفرج، وشوارع بورسعيد وقدرى والسد، ومنطقة المنيل، وذلك لمتابعة تطبيق المواعيد الجديدة لغلق وفتح المحلات والمطاعم والمولات التجارية التى بدأ العمل بها اعتبارًا من مساء اليوم الإثنين أول يوليو وتستمر حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر عام 2024.

وأشاد محافظ القاهرة بالاستجابة الكبيرة من أصحاب المحال التجارية، والمطاعم، والكافيهات، والأعمال الحرفية والتزامهم بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية، مشيراً إلى أن هذا القرار يأتي فى إطار جهود الدولة فى اتخاذ الاجراءات اللازمة لترشيد استخدام الكهرباء بما يساهم في تقليل حجم المنتجات البترولية المستوردة في ظل ارتفاع درجات الحرارة والارتفاع الغير مسبوق في معدلات استهلاك الكهرباء.

وأضاف محافظ القاهرة أن كافة الورش بأحياء العاصمة إلتزمت بالقرار وأغلقت أبوابها فى السابعة مساءً، منوهًا بأن القرار راعى تحقيق التوازن بين المصلحة العليا للدولة ومصلحة المواطنين في ممارسة أنشطتهم التجارية.

وأكد محافظ القاهرة، على أنه سيتم تطبيق قرار المواعيد الجديدة لغلق وفتح المحال بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة وكافة الأجهزة التنفيذية المعنية للتأكد من الالتزام بتطبيق المواعيد، مع تكثيف الحملات المفاجئة على كافة المحال التجارية، للتأكد من التزام أصحابها بالمواعيد المقررة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ونص القرار على أن تكون مواعيد فتح المحال التجارية يوميًا خلال الفترة من أول يوليو عام 2024م وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر عام 2024، الساعة السابعة صباحًا على أن يتم الغلق في تمام الساعة العاشرة مساءً ويتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة الحادية عشر مساءً وبذلك يكون التخفيض ساعة واحدة فقط عن المواعيد الصيفية المعمول بها.

وأن تكون مواعيد فتح المولات التجارية يومياً خلال الفترة المشار إليها اعتباراً من الساعة العاشرة صباحاً وتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة الواحدة صباحاً.

كما نص القرار على أن تكون مواعيد فتح المطاعم و الكافيهات والبازارات يوميًا خلال الفترة المشار إليها اعتباراً من الساعة السادسة صباحاً، على أن يتم الغلق في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل مع استمرار خدمات التيك أواي و توصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة بالنسبة للمطاعم و الكافيهات، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس و الجمعة و في أيام الإجازات و الأعياد الرسمية لتغلق الساعة الواحدة صباحا.

وتكون مواعيد فتح الورش ومحال الأعمال الحرفية يوميًا خلال الفترة المشار إليها كما هو معمول به حالياً في التوقيتات الصيفية اعتباراً من الساعة الثامنة صباحاً، على أن يتم الغلق في تمام الساعة السابعة مساءً، ويستثنى من ذلك الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود والمرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطنين وذلك حفاظاً على توفير الخدمات الهامة لهم.

ويستثنى من المواعيد الجديدة لغلق المحال التجارية المشار إليها محال البقالة والسوبر ماركت والمخازن والأفران، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات مراعاة للخدمات الهامة التي تقدم للمواطنين.