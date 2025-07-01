مقتل شخص وإصابة 9 في هجوم مسلح على مركز شرطة وبنكين جنوب غرب باكستان

أفاد مسئولون بقيام عشرات المسلحين بالبنادق والصواريخ، باقتحام مركز للشرطة، اليوم الثلاثاء، وإضرام النار في بنكين بجنوب غرب باكستان المضطرب، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 9 آخرين، قبل أن يلوذوا بالفرار.

وقال جان محمد، وهو مسئول حكومي محلي، إن الشخص لقي حتفه عندما أطلق المسلحون النار بصورة عشوائية على المدنيين خلال الهجمات التي وقعت في ماستونج، وهي منطقة بإقليم بلوشستان.

وأضاف محمد أن بعض المتمردين قتلوا أيضا خلال تبادل إطلاق النار الذي وقع مع قوات الأمن.

من جانبه، قال المتحدث باسم حكومة الإقليم، شهيد ريند، إنه قد تم إطلاق عملية أمنية لتعقب المهاجمين.

ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن الهجوم بصورة فورية.