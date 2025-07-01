أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين)، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ناقش خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، الوضع في الشرق الأوسط والصراع في أوكرانيا.

وجاء في بيان الكرملين: "ناقش الرئيسان بالتفصيل الوضع في الشرق الأوسط، في سياق المواجهة الإيرانية الإسرائيلية والضربات الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية".

وتابع البيان: "أكد الرئيسان على المسؤولية الخاصة لروسيا وفرنسا، بصفتهما عضوين دائمين في مجلس الأمن الدولي، في صون السلام والأمن، بما في ذلك في الشرق الأوسط، وفي الحفاظ على النظام العالمي لمنع الانتشار النووي"، وفقاً لوكالة سبوتنيك الروسية.

وأضاف: "وفي السياق ذاته، شدد على أهمية احترام حق طهران المشروع في تطوير الطاقة النووية السلمية، ومواصلة الوفاء بالتزاماتها بموجب معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، بما في ذلك التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وتابع بيان الكرملين: "أكد الرئيسان على ضرورة حل الأزمة المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، بالإضافة إلى حل التناقضات الأخرى في الشرق الأوسط، بالوسائل السياسية والدبلوماسية حصرًا، وتم الاتفاق على مواصلة الاتصالات لتنسيق المواقف".

وأضاف: "عند النظر في الوضع حول أوكرانيا، أشار الرئيس فلاديمير بوتين، إلى أن الصراع الأوكراني هو نتيجة مباشرة لسياسات الدول الغربية، التي تجاهلت لسنوات طويلة المصالح الأمنية لروسيا، وأنشأت جسرا معاديا لروسيا في أوكرانيا، وتغاضت عن انتهاكات حقوق السكان الناطقين بالروسية، وتنتهج الآن سياسة إطالة أمد الأعمال العدائية، وتزويد نظام كييف بمختلف الأسلحة الحديثة"، بحسب قوله.

وأشار إلى أنه "في معرض حديثه عن آفاق التسوية السلمية، أكد الرئيس الروسي على المقاربات الأساسية للاتفاقيات المحتملة، والتي ينبغي أن تكون شاملة وطويلة الأمد، وتنص على القضاء على الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية، وتستند إلى حقائق إقليمية جديدة".

وكانت المحادثة الهاتفية السابقة بين بوتين و ماكرون، قد جرت في 11 سبتمبر 2022. ولم يتحدث الرئيسان منذ 1024 يومًا.