نتنياهو: أتوقع السفر لأمريكا الأسبوع المقبل لعقد لقاءات مع ترامب

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إنه يتوقع السفر الأسبوع المقبل للولايات المتحدة لعقد لقاءات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحسب ما نقلته قناة سكاي نيوز عربية في نبأ عاجل.

ومن المقرر أن يزور نتنياهو البيت الأبيض، الاثنين المقبل، في 7 يوليو للقاء ترامب الذي تحدث مؤخرا عن وقف إطلاق نار "قريب" في غزة، وتزامنا أعلنت الخارجية الأمريكية موافقتها على بيع معدات توجيه قنابل ودعم متصل بها لإسرائيل بقيمة 510 ملايين دولار، بعد أن استعملت الأخيرة كميات كبيرة من الذخائر في حربها مع إيران.

وقالت كارولاين ليفيت، المتحدثة باسم ترامب للصحفيين، أمس الاثنين، إن رون ديرمر، وزير الشئون الاستراتيجية الإسرائيلي، سيزور واشنطن هذا الأسبوع للقاء مسئولين في البيت الأبيض.

وكان ترامب قال، يوم الجمعة، إنّ وقف إطلاق النار بين إسرائيل، حليفة الولايات المتحدة، وحماس في قطاع غزة "قريب" ويمكن أن يدخل حيّز التنفيذ "في الأسبوع المقبل".