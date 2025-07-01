محافظ الشرقية يوجه تحذيرات عاجلة للمواطنين: تجنبوا الشوارع والأعمدة أثناء العواصف الرعدية

ناشد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، جميع المواطنين بتوخي أقصى درجات الحذر أثناء سقوط الأمطار الرعدية الشديدة، مطالبًا بعدم الترجل أو السير في الشوارع خلال هذه الأوقات.

وشدد المحافظ على ضرورة الابتعاد تمامًا عن التواجد أسفل اللوحات المضيئة أو المعدنية، نظرًا لما تشكله من خطر بالغ خلال العواصف البرقية والرعدية.

وأكد الأشموني أهمية الاحتماء أسفل الأسقف الخرسانية حتى انتهاء سقوط الأمطار، مع تجنب لمس الأعمدة الكهربائية أو الاقتراب من الأشجار، حرصًا على السلامة العامة ومنعًا لوقوع إصابات أو حوادث.

وأوضح أن هذه التحذيرات تأتي في إطار حرص المحافظة على أرواح المواطنين، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بها لحين استقرار الأحوال الجوية بشكل كامل.