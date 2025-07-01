مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على مشروع قانون الضرائب الكبير

نجح الأعضاء الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي في تمرير مشروع قانون التخفيضات الضريبية الكبيرة وخفض الإنفاق الذي اقترحه الرئيس دونالد ترامب، الثلاثاء، بأضيق فارق في عدد الأصوات، متجاوزين المعارضة من جانب الديمقراطيين ومن داخل صفوف الحزب الجمهوري بعد جلسة مضطربة طوال الليل.

وحسم نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس (رئيس مجلس الشيوخ) التصويت لصالح مشروع القانون بعد أن جاء تصويت الأعضاء 50-50. وقد صوت جميع الأعضاء الديمقراطيين ضد المشروع وصوت إلى جانبهم ثلاثة جمهوريين هم توم تيليس من ولاية كارولينا الشمالية، وسوزان كولينز من ولاية مين، وراند بول من ولاية كنتاكي.

وتوجت هذه النتيجة عطلة نهاية أسبوع حافلة بالتوتر على غير العادة في مبنى الكابيتول، حيث كانت الأولوية التشريعية للرئيس على حافة التعثر.

من غير المتوقع أن تتراجع الصعوبات التي يواجهها الجمهوريون، الذين يتمتعون بالأغلبية في الكونجرس، قبل إقرار مشروع القانون بشكل نهائي. وسيعود القانون مرة أخرى إلى مجلس النواب لإقراره بشكل نهائي، حيث حذر رئيسه مايك جونسون أعضاء مجلس الشيوخ من الانحراف كثيرًا عما أقرّه مجلسه. لكن مجلس الشيوخ أجرى تعديلات، لا سيما على برنامج ميديكيد، مما يُخاطر بمزيد من المشاكل مع تسابقهم لإنجازه بحلول الموعد النهائي الذي حدده ترامب في الرابع من يوليو.