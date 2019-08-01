مؤتمر دولي باﻹسكندرية يطالب بإنشاء مركز خاص بتاريخ العلوم اﻹسلامية لخدمة الباحثين

طالب المشاركون في المؤتمر الدولي حول (الفروسية والفنون الحربية في عصر سلاطين المماليك)، الذي نظمه مركز دراسات الحضارة الإسلامية بمكتبة الإسكندرية، في ختام أعماله، اليوم الخميس، بضرورة إنشاء مركز لتاريخ العلوم الإسلامية، وإعداد قاعدة بيانات متخصصة في الفروسية والفنون الحربية، بحيث تتاح المصادر الموثقة للباحثين.

ودعا المشاركون في المؤتمر- الذي ضم باحثين من مصر وإنجلترا وألمانيا والأردن والجزائر- ﻹقامة متحف متخصص يضم نماذج للأزياء العسكرية المملوكية، مع عمل أفلام وثائقية عن الفروسية المملوكية.

كما أوصى المشاركون بأهمية عقد مؤتمرات دولية سنوية متخصصة في الفروسية والفنون الحربية في العصور الإسلامية، مع ضرورة الاهتمام بنشر النصوص المتعلقة بأدب الفروسية في العصر المملوكي، والاهتمام كذلك بالجوانب الثقافية والإعلامية والتدريبية والرياضية والتربوية المتعلقة بالفروسية في العصور الإسلامية وتنميتها.

وتوجهت لجنة المؤتمر بالشكر إلى الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية على استضافة المؤتمر وضيوفه.