«الوزراء» يصدر قرارا بإضافة كلية الحاسبات وعلوم البيانات لـ«الإسكندرية»



أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا اليوم الخميس، بإضافة كلية الحاسبات وعلوم البيانات، لكليات جامعة الإسكندرية لتصبح الكلية رقم ٢٤ بالجامعة.

وأوضح الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، أن الكلية الجديدة لن يتم تسجيلها على بوابة التنسيق الإلكتروني لهذا العام، وسيتم فتحها عن طريق التحويلات المناظرة وغير المناظرة اعتبارًا من العام الدراسي ٢٠١٩/٢٠٢٠ وفقًا للحد الأدنى لكليات الحاسبات وعلوم البيانات بالجامعات الحكومية، مشيرًا إلى أن مدة الدراسة بالكلية 4 سنوات، وستتخذ مقرًا مؤقتًا في كلية العلوم مبنى الشاطبي لحين إنشاء مبنى مستقل للكلية بسموحة.

وأشار الدكتور هشام جابر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن الكلية الجديدة الأولى من نوعها في الجامعات المصرية والمنطقة وسوف تكون بلا شك إضافة مميزة للجامعة وستنافس كلية الهندسة في جذب الطلاب الراغبين في دراسة العلوم المتقدمة في مجال الحاسبات وعلوم البيانات، من خلال دراسة 5 برامج متطورة وحديثة، ذات محتوى تعليمي مبتكر ومرتبطة بالخطط التنموية القومية وتستجيب لاحتياجات الصناعة وسوق العمل والمهن البازغة المطلوبة في قطاع الاتصالات ونظم المعلومات، وهذه البرامج هي: برنامج الأمن السيبراني، وبرنامج تحليلات الأعمال، برنامج النظم الذكية، برنامج تحليلات الوسائط العلمية، برنامج تحليلات ومعلوماتية الرعاية الصحية.