وكالة الأنباء الألمانية: أمريكا لديها معلومات استخباراتية عن وفاة حمزة نجل أسامة بن لادن

حصلت الولايات المتحدة على معلومات استخبارية مفادها أن حمزة نجل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن وخليفته المحتمل قد مات، وفقًا لما صرح به ثلاثة مسؤولين أمريكيين.



وحسب شبكة"ان بي سي "الإخبارية الأمريكية، لم يقدم المسؤولون تفاصيل عن مكان وزمان وفاة حمزة بن لادن أو ما إذا كانت الولايات المتحدة قد لعبت دوراً في وفاته. وردا على سؤال من الصحفيين يوم الأربعاء، عما إذا كانت الولايات المتحدة لديها معلومات بأن حمزة قد مات ، قال الرئيس دونالد ترامب، "لا أريد التعليق على ذلك."



ونشر الذراع الإعلامي للقاعدة في عام 2018 آخر بيان علني معروف من حمزة بن لادن ، هدد فيه السعودية ودعا شعب شبه الجزيرة العربية إلى التمرد.



ويُعتقد أن حمزة بن لادن قد ولد في عام 1989 تقريبًا.وانتقل والده إلى أفغانستان في عام 1996 وأعلن الحرب ضد الولايات المتحدة. كقائد للقاعدة، أشرف أسامة بن لادن على عمليات ضد أهداف غربية بلغت ذروتها في هجمات 11 سبتمبر 2001 على مركز التجارة العالمي في نيويورك وعلى مبنى وزارة الدفاع ( البنتاجون).



وكانت قوات مشاة البحرية الأمريكية قد قتلت أسامة بن لادن في عام 2011 خلال غارة على مجمعه أبوت آباد في باكستان. لم يتم العثور على حمزة في المجمع.



وتشير الرسائل التي تم الاستيلاء عليها من المجمع إلى أن اسامة بن لادن أراد أن ينضم إليه ابنه في أبوت آباد وكان يعده كزعيم.



وفي فبراير الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها ستدفع حوالي مليون دولار مقابل تقديم معلومات حول مكان حمزة بن لادن.



وصف برنامج "المكافآت من أجل العدالة" التابع للوزارة في صفحته على تويتر الشاب الأصغر بن لادن بأنه "زعيم ناشئ للقاعدة هدد بشن هجمات ضد الولايات المتحدة وحلفائها".