5 قرارات حكومية بإنشاء كليات جديدة في عدة جامعات



نشرت «الوقائع المصرية» ملحق الجريدة الرسمية، 6 قرارات أصدرها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات لاستحداث كليات جددية بعدة جامعات.

ونص القرار 1810 لسنة 2019 بإنشاء كلية للعلاج الطبيعي بجامعة السويس، فيما نص القرار رقم 1811 لسنةة 2019 على إنشاء كلية للدراسات العليا للنانوتكنولوجي بجامعة القاهرة، ومن ضمن الدرجات التي تمنحها تلك الكلية دبلوم مهنية في النانوتكنولوجي.

ونص القرار 1812 على إنشاء كلية للحاسبات والمعلومات بجامعة دمياط، ونص القرار 1813 على إنشاء كلية الفنون التطبيقية بالنوبارية ككلية جددية تابعة لجامعة دمنهور.

ونص القرار 1814 على إنشاء كلية للحاسبات وعلوم البيانات بجامعة الإسكندرية.