القضاء الأمريكي يمنع اعتقال كيلمار أبرجو جارسيا مجددا بعد ترحيله الخطأ ويثير جدلا حول الهجرة

أفاد ملف قضائي صدر يوم الثلاثاء بأن مسؤولي الهجرة لا ينوون اعتقال كيلمار أبرجو جارسيا مرة أخرى طالما استمر سريان أمر القاضي الذي يمنع ذلك.

وأصبح ملف المواطن السلفادوري محور جدل واسع في نقاشات الهجرة، إذ يسعى للبقاء في الولايات المتحدة بعد ترحيله عن طريق الخطأ إلى بلاده الأم، حيث تم سجنه.

واتهم بعض أعضاء إدارة الرئيس دونالد ترامب أبرجو جارسيا بالانتماء لعصابة "إم إس – 13"، لكنه نفى هذه الاتهامات بشدة وليس لديه سجل جنائي.

ويأتي هذا الملف القضائي بعد أن شككت القاضية الاتحادية بولا زينيس في وقت سابق من هذا الشهر فيما إذا كان يمكن الوثوق بمسؤولي الحكومة للالتزام بالأوامر التي تمنعهم من وضع أبرجو جارسيا تحت الحجز لدى سلطات الهجرة أو ترحيله.