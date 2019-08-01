بوريس جونسون يعين أحد المؤيدين لتقنين القنب مستشاره الخاص للجريمة والعدالة

عين رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أحد المؤيدين الرئيسيين لتقنين القنب، بلير جيبس، كمستشار خاص لشؤون الجريمة والعدالة، حسبما أفاد المركز الطبي المتخصص في العلاج بالعقاقير المشتقة من القنب يوم الأربعاء.



وفي تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال المركز الذي يقع مقره في لندن إن جيبس سيبدأ العمل في الحكومة البريطانية اعتبارا من 12 أغسطس، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج.



ويعمل جيبس فى المركز الطبي المتخصص فى العلاج بالعقاقير المشتقة من القنب.



من جانبه، قال المكتب الصحفي للحكومة البريطانية إنه لا يمكنه التعليق على التعيينات السياسية.



وعمل جيبس مستشارًا قانونيا لجونسون خلال توليه منصب عمدة لندن.



وكتب جيبس العام الماضي في عمود له بإحدى المواقع الإخبارية التابعة لحزب المحافظين."الهدف الآن هو جعل الحكومة البريطانية تعترف بأن القنب - الذي يتم إنتاجه بأمان وفقًا لمعايير الجودة العالية والموصوف في سياق سريري منظم – لا يمثل خطرا، وقد حقق فوائد صحية لبعض المرضى".



وكان جيبس أيضًا في طليعة الجهود الرامية إلى إدخال تنظيم أكثر تشددًا على سوق كانابيديول، وهو مركب مشتق من نبات القنب وله فوائد صحية، ولا يسبب التأثيرات البهيجة الناجمة عن تناول الماريجوانا.