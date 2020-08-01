برلمان قبرص يعارض اتفاقية تجارية بين أوروبا وكندا بسبب الجبنة الحلوم

‏ذكرت وسائل إعلام اليوم السبت، أن برلمان قبرص صوت ضد التصديق على اتفاقية تجارة حرة بين أوروبا وكندا، حيث قال إنها لا توفر حماية كافية للبضائع القبرصية مثل الجبنة الحلوم.

وأفادت شبكة "ار اي كيه"، أن 37 نائبا، صوتوا ضد الاتفاقية مقابل 18 صوتوا لصالحها خلال التصويت الذي أجرى أمس الجمعة، جاءت المعارضة من جانب نواب حزبي الحزب التقدمي للشعب العامل والاشتراكيين.

وتهدف اتفاقية التجارة والاقتصاد الشاملة بين الاتحاد الأوروبي وكندا لتسهيل تصدير الخدمات والبضائع، مما يعود بالنفع على المستهلكين والمؤسسات التجارية.

ودخل الاتفاق حيز التنفيذ بالفعل بصورة مؤقتة، ولكن يجب أن تصدق الدول الـ28 الأعضاء بالاتحاد الأوروبي على الاتفاقية لتدخل حيز التنفيذ.

ويشار إلى أن جبنة الحلوم، وهى جبن غالبا ما تعد من مزيج من لبن الماعز والأغنام أحد الأطباق التي تشتهر بها قبرص، ويتم تصديرها بكميات كبيرة.

وتقول المعارضة القبرصية، إن اتفاقية التجارة سوف تعزز من قوة الشركات متعددة الجنسيات وتؤدي لتعرض المنتجين الأصغر لكارثة.

وقال مسؤولون حكوميون اليوم، إن نيقوسيا سوف تحاول التفاوض بشأن بعض الاستثناءات لمنتجات قبرص قبل إعادة عرض الاتفاقية على البرلمان للموافقة عليها في وقت لاحق.