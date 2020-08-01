حماية المستهلك: خطة لتعميم سيارات الضبطية القضائية بجميع المحافظات الأعياد المقبلة

قال أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز دفع بسيارات الضبطية القضائية التابعة له لأول مرة خلال أيام عيد الأضحى، مضيفًا: «سننشر هذه التجربة في كافة ميادين ومحافظات الجمهورية الأعياد المقبلة، وسيتم تعميمها حال نجاحها خلال الأعياد المقبلة».

وأضاف «فرج»، في تصريحات لـ«التليفزيون المصري»، اليوم السبت، أن سيارات الضبطية القضائية تسعى لدعم عمل الجهاز، بجانب الحملات المنتشر في جميع المحافظات، لحماية الأسواق سواء للمستهلك أو التجار، مشيرًا إلى وجود السيارات في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية.

وأوضح أنه يتم التواصل مع هذه السيارات من خلال الموقع الإلكتروني أو حسابات فيسبوك، لافتًا إلى وجود رقم خاص بكل سيارة يمكن الاتصال عليه بشكل مباشر.

https://www.youtube.com/watch?v=7i_n8TPTnRA&feature=emb_logo