إصابة 4 أشخاص جراء حادث تصادم بالبحيرة

أصيب 4 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم السبت، نتيجة وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص بطريق، "حوش عيسى - دمنهور" في البحيرة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من نقطة شرطة المستشفى المركزي بحوش عيسي، يفيد بوصول مصابين بحادث تصادم، وعلى الفور انتقل ضباط المباحث بقسم شرطة حوش عيسى، وبالفحص تبين حدوث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص بطريق "حوش عيسى - دمنهور".

وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بالجسم، وهم كلا من: "محمد فرج، 10 سنوات، أحمد فرج نصر، 23 سنة، سعيد عز الدين حفني، 50 سنة، نصر عز الدين حفني، 52 سنة"، وتم عمل الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة وجاري تحرير المحضر اللازم تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.