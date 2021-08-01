قال وزير الخارجية الجزائري رمضان لعمامرة، إن العلاقة بين دول مصر والسودان وإثيوبيا بسبب أزمة سد النهضة تمر بمرحلة دقيقة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية سامح شكري، مساء السبت، أن بلاده في حاجة للإطلاع على جزئيات الأمور ولا تكتفي بمعرفة سطحية لهذا الملف الحيوي، مشددًا على أهمية توصل الدول الثلاث إلى حلول مرضية تحقق لكل طرف ما له من حقوق وتحفظ واجبات كل الأطراف لتسود الشفافية المطلقة في هذه العلاقة وتجعلها مبنية على أسس قوية على قدم المساواة في الفائدة من الثروة المائية التي تمثل شريان الحياة.

وتابع: "ما زلنا في اهتمامنا بهذا الموضوع لأنه ملف أساسي للدول الثلاث، والجزائر لها موقف ثابت بحرصها على ألا تتعرض للعلاقة الاستراتيجية بين الجانبين العربي والإفريقي لمخاطر نحن في غنى عنها".

وأشار إلى أنه اسمتع باهتمام للمعلومات من الجانبين الإثيوبي والسوداني، إلى جانب جزء من المعلومات من قِبل وزير الخارجية المصري، مؤكدًا أنه سيتم استئناف الحديث لجمع مزيد من المعلومات.

وأكد تطلع بلاده لأنْ تكون جزءًا من الحل في كافة الملفات الكبيرة والوجوية عندما تتوفر الشروط ويكون المناخ ملائمًا، موضحًا أن الجزائر على استعداد لمناقشة النقاط الخلافية والمعقدة مع من وصفهم بـ"الزملاء الأجانب" الذين يريدون أخذ رأي بلاده في هذا الملف.

وأكمل: "قضية السد موضوع عالمي اجتمع من أجله مجلس الأمن ويُنظر إليه بأنه من القضايا المهمة التي تحتل اهتمام المجموعة الدولية".