وكيله: معروف يوسف حصل على حكم بتغريم الزمالك ولم يتواصل معنا أحد

أكد أسامة فرحات، وكيل أعمال معروف يوسف، لاعب الزمالك السابق، أنه لم يحصل على أي أموال رغم حصوله على حكم ضد النادي الأبيض بدفع 8 ملايين جنيه مستحقات متأخرة للاعب النيجيري.

وقال أسامة فرحات في تصريحات تلفزيونية: «حصلنا على حكم بدفع الزمالك 8 ملايين جنيه، والمحصلة لا نصل لشئ».

وأضاف: «اعتثظ أن الزمالك سيدفع 100 ألف دولار ليستأتف القضية، ولم يتحدث معنا اي عضو او مسؤول داخل النادي وهذا العجب».

وأتم: «أتمنى أن نتوصل لحل ودي، اللجنة المؤقتة السابقة هي السبب في تقدم معروف يوسف بشكوى ضد الزمالك بعد إعطاءه أكثر من موعد».