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وكيله: معروف يوسف حصل على حكم بتغريم الزمالك ولم يتواصل معنا أحد

محمد جلال
نشر في: الأحد 1 أغسطس 2021 - 3:24 ص | آخر تحديث: الأحد 1 أغسطس 2021 - 3:29 ص

أكد أسامة فرحات، وكيل أعمال معروف يوسف، لاعب الزمالك السابق، أنه لم يحصل على أي أموال رغم حصوله على حكم ضد النادي الأبيض بدفع 8 ملايين جنيه مستحقات متأخرة للاعب النيجيري.

وقال أسامة فرحات في تصريحات تلفزيونية: «حصلنا على حكم بدفع الزمالك 8 ملايين جنيه، والمحصلة لا نصل لشئ».

وأضاف: «اعتثظ أن الزمالك سيدفع 100 ألف دولار ليستأتف القضية، ولم يتحدث معنا اي عضو او مسؤول داخل النادي وهذا العجب».

وأتم: «أتمنى أن نتوصل لحل ودي، اللجنة المؤقتة السابقة هي السبب في تقدم معروف يوسف بشكوى ضد الزمالك بعد إعطاءه أكثر من موعد».


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