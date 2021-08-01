قال الفنان أيمن الشيوي، إنه عمل كمساعد مخرج في التلفزيون، بعد تخرجه من كلية الإعلام، موضحًا أنه في نفس الوقت كان يدرس في المعهد العالي للفنون المسرحية، ويعمل كمصور في الهيئة العامة للاستعلامات بالقطعة.

وتابع «الشيوي»، خلال حواره مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج «حلو الكلام»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أنه كان يمثل ويستمتع بالتمثيل، وفي نفس الوقت يعمل كمخرج ومستمتع بهذا الأمر، معقبًا: «كل حاجة كنت بعملها كنت بحبها، وعشان كده مش لازم نجبر أولادنا على دراسة مجال معين، لأن الحب هو اللي هيخلي ابنك يطور من نفسه».

وأضاف: «أنا دفعة عمرو أديب، وياسر رزق، ويسري فودة، وجميلة إسماعيل، ومجدي الجلاد.. أنا من دفعة رؤساء تحرير الإعلام المصري، دي دفعة جبارة لن تتكرر».