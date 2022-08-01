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صدر مرسوم أميري كويتي بتشكيل الحكومة الكويتية الجديدة لتضم 12 وزيرا؛ وذلك بناء على المرسوم الصادر اليوم الاثنين، بتعيين رئيس مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ أحمد نواف الصباح.

تضمن المرسوم تعيين طلال خالد الأحمد الصباح، نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع ووزيرا للداخلية بالوكالة، ومحمد عبداللطيف الفارس نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للنفط ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، وعيسى أحمد محمد حسن الكندري وزير دولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني ووزير دولة لشؤون مجلس الأمة.

كما تضمن المرسوم تعيين الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزيرا للخارجية، والدكتورة رنا عبدالله عبدالرحمن الفارس وزير دولة لشؤون البلدية ووزير دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعبدالرحمن بداح المطيري وزيرا للإعلام والثقافة ووزير دولة لشؤون الشباب، والدكتور علي فهد المضف وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، والمستشار جمال هاضل سالم الجلاوي وزيرا للعدل ووزير دولة لشؤون تعزيز النزاهة ووزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية، والدكتور خالد مهوس سليمان السعيد وزيرا للصحة، وعبدالوهاب محمد الرشيد وزيرا للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، وعلي حسين علي الموسى وزيرا للأشغال العامة ووزيرا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة، وفهد مطلق نصار الشريعان وزيرا للتجارة والصناعة ووزيرا للشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية.