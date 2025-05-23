أمريكا تعتزم فرض عقوبات على السودان بدعوى استخدام أسلحة كيميائية

قالت إدارة ترامب إنها ستفرض عقوبات على السودان بعد أن ثبت لها استخدام أسلحة كيميائية في عام 2024 خلال الحرب الأهلية، في انتهاك للمعاهدات الدولية.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الخميس إن العقوبات ستدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل وتشمل قيودا على الصادرات الأمريكية إلى السودان وعلى الوصول إلى خطوط الائتمان الحكومية الأمريكية.

وتابعت الوزارة في بيان "تدعو الولايات المتحدة حكومة السودان إلى وقف استخدام الأسلحة الكيميائية والوفاء بالتزاماتها بموجب" اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. وأضافت "تظل الولايات المتحدة ملتزمة التزاما كاملا بمحاسبة المسؤولين عن المساهمة في انتشار الأسلحة الكيميائية".

وأبلغت وزارة الخارجية الكونجرس الأمريكي بهذا القرار، وسيكون أمام المشرعين 15 يوما للنظر فيه. وقالت الوزارة إنه في حال عدم وجود اعتراضات، فإن العقوبات ستدخل حيز التنفيذ في 6 يونيو أو نحو ذلك.