الدفاع الروسية: نتخذ التدابير اللازمة لمنع الاستفزازات على طريق أول سفينة حبوب أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اتخاذها التدابير اللازمة لمنع الاستفزازات على طول طريق أول سفينة محمَّلة بالحبوب غادرت ميناء أوديسا الأوكراني متوجهة إلى ميناء طرابلس اللبناني اليوم الاثنين.

وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع الروسية ميخائيل ميزينتسيف - وفقًا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية - إن "روسيا تتخذ مجموعة من الإجراءات الضرورية لضمان سلامة الملاحة المدنية ومنع الاستفزازات على طول طريق العبور".

وأوضح أن "المسار، الذي تم الاتفاق عليه في إطار مبادرة التفاهم المتبادل للنقل الآمن للحبوب من الموانئ الأوكرانية، يتضمن تصدير محاصيل الحبوب والأسمدة من ثلاثة موانئ أوكرانية هي: يوجني، وأوديسا، وتشورنومورسك".

وأضاف ميزينتسيف أنه "لا تزال 69 سفينة أجنبية من 15 دولة محتجزة في ستة موانئ هي: خيرسون، ونيقولاييف، وتشرنومورسك، وأوتشاكوف، وأوديسا، ويوجني".