عون وبري وميقاتي يبحثون مع المبعوث الأمريكي مفاوضات ترسيم الحدود مع اسرائيل

عقد الرئيس اللبناني ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، اجتماعا ثلاثيا اليوم لبحث الموقف اللبناني الموحد من مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل.



جاء ذلك بعد مشاركة الرؤساء الثلاثة في الاحتفال بعيد الجيش اللبناني الذي نظم اليوم بالكلية الحربية ببعبدا بمحافظة جبل لبنان، حيث انتقل عون وبري وميقاتي إلى قصر الرئاسة ببعبدا.



وعقب جلسة مشتركة، انضم للإجتماع مع الرؤساء الثلاثة المبعوث الأمريكي آموس هوكشتين المعني بالوساطة بين لبنان وإسرائيل في المفاوضات غير المباشرة حول ترسيم الحدود.



وكان من المفترض أن يقوم المبعوث الأمريكي بزيارة الرؤساء الثلاثة كل على حدة، إلا أن اللقاء الذي دعا له الرئيس اللبناني ميشال عون في قصر الرئاسة اليوم غير من برنامج الزيارة وتم عقد اللقاء رباعيا في بعبدا.



ووصل هوكشتين إلى بيروت أمس في مستهل زيارة يحمل فيها طرحا جديدا لمفاوضات ترسيم الحدود البحرية المتنازع عليها، حيث التقى أمس بالمدير العام لمديرية الأمن العام اللواء عباس إبراهيم ووزير الطاقة والمياه وليد فياض ونائب رئيس مجلس الوزراء الياس بو صعب وقائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون.