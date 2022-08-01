تضامن الإسكندرية توجه الدعم لأسر ضحايا حريق مصنع كابو

وجهت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، فريق الإغاثة بأدارة وسط الاجتماعية، لموقع حادث الحريق بشركة كابو بناءً على الأشارة الواردة من غرفة عمليات المحافظة اليوم بشأن إندلاع الحريق اليوم.

ومن المتابعة تبين وجود حريق بمخازن الشركة، ما أسفر عنه حالة وفاة تم نقلها الي مشرحة كوم الدكة، وحالة إصابة اختناق تم نقلها إلى المستشفى الأميري الجامعي لتلقي العلاج.

أشارت تضامن الإسكندرية إلى أنه جاري اتخاذ اللازم نحو صرف المساعدات والدعم اللازم للمصاب ولأهل المتوفي في الحادث.

لقى شخص يدعى أحمد عبدالمنعم، 47 عامًا، عامل بوفيه، مصرعه متفحمًا، وأصيب آخر يدعى إبراهيم حلمي، 42 عامًا، باختناق؛ إثر نشوب حريقًا بمخزن شركة "كابو" للملابس والمنسوجات الحديثة.

وكانت 6 سيارات إطفاء تابعة لإدارة الحماية المدنية في الإسكندرية، أخمدت، الأحد، ألسنة لهب حريقًا نشب في مخزن تابع لشركة "كابو" الكائنة في منطقة الحضرة.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، بلاغًا يفيد اشتعال النيران في مخزن مكون من أرضي و5 طوابق، تابع لإحدى الشركات الكائنة في 42 شارع "ست النعم"، المتفرع من شارع المفتش، منطقة الحضرة.

وبانتقال الشرطة، رفقة الحماية المدنية، وسيارات الإسعاف، إلى موقع البلاغ، تم السيطرة على النيران بإخمادها وتبريد آثارها، لعدم وصولها إلى العقارات المجاورة، حيث جرى وضع سياج تأميني في محيط الحريق، وقطع المرافق حتى انتهاء عملية التبريد، ورفع آثار النيران.

ووفقًا لمصدر أمني، تم نقل المصاب إلى المستشفى الميري لاسعافه، والجثة إلى مشرحة كوم الدكة، وإخلاء العقار من السكان، دون المنقولات، لحين العرض على لجنه المنشآت الآيلة للسقوط بحي وسط.

تم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 5858 أحوال قسم شرطة محرم بك، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.