تعرف على ترتيب هدافي الدوري قبل موقعة الزمالك وبيراميدز

تترقب جماهير الكرة المصرية، النتيجة التي ستنتهي عليه المواجهة النارية التي ستجمع الزمالك ضد بيراميدز، مساء اليوم الإثنين.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن الاسبوع الـ28 من منافسات الدوري العام للموسم الجاري.

ويدخل أحمد سيد زيزو نجم الزمالك مواجهة بيراميدز، وهو محافظًا على صدارته لجدول ترتيب هدافي الدوري الممتاز برصيد 13 هدفًا.

ويحتل مروان حمدي مهاجم سموحة المركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري بـ 12 هدف، وفي المركز الثالث كريستوفر مابولولو نجم (الاتحاد السكندري) - 12 هدفا.

وفي المركز الرابع ، جون إيبوكا (إنبي) - 11 أهداف، وخامسًا مصطفى شلبي (إنبي) - 10 أهداف، وفي المرتبة السادسة، أحمد رفعت (فيوتشر) - 9 أهداف، وفي المركز السابع، شادي حسين (سيراميكا) - 9 أهداف

وأقيمت أمس الأحد ثلاث مباريات ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصري الممتاز حيث التقى سيراميكا مع إيسترن كومبانى وواجه طلائع الجيش نظيره الاتحاد السكندرى بينما لعب سموحة ضد غزل المحلة.