نشطاء مناخ يستخدمون رذاذ الطلاء الأحمر لرش جزء من مبنى البرلمان الأسكتلندي

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استخدم نشطاء مناخ، عبوات رذاذ الطلاء الأحمر لرش جزء من مبنى البرلمان الأسكتلندي، وذلك احتجاجا على إعلان رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك خطط إصدار 100 رخصة بترول وغاز في بحر الشمال.

وأجرى المحتجون من جماعة الضغط "ذيس إز ريجد"، رش مدخل البرلمان بالرذاذ الأحمر، وفقا لوكالة "بي إيه ميديا" البريطانية.

وكتبت الجماعة على صفحتها عبر تويتر: "إن صمت (الحكومة الأسكتلندية) بشأن البترول والغاز الجديد يصيب بالصمم. يجب عليهم معارضة البترول والغاز الجديد علنا، أو إنهم متواطئون".

ويظهر الفيديو المرفق نشطاء يغطون واجهة المدخل العام بمادة حمراء، بما في ذلك اللافتة الموجودة فوق البوابة.

وقالت جماعة الضغط "ذيس إز ريجد"، إن أربعة من نشطائها شاركوا في هذا التحرك الاحتجاجي.

وأكد متحدث باسم شرطة أسكتلندا، أن المتظاهرين كانوا عند البرلمان الاسكتلندي في إدنبرة.

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