 نشطاء مناخ يستخدمون رذاذ الطلاء الأحمر لرش جزء من مبنى البرلمان الأسكتلندي - بوابة الشروق
الثلاثاء 1 أغسطس 2023 8:30 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من يستحق لقب أفضل مدير فني في الدوري المصري الممتاز 2022-2023؟
النتـائـج تصويت

نشطاء مناخ يستخدمون رذاذ الطلاء الأحمر لرش جزء من مبنى البرلمان الأسكتلندي

د ب ا
نشر في: الثلاثاء 1 أغسطس 2023 - 8:14 م | آخر تحديث: الثلاثاء 1 أغسطس 2023 - 8:14 م

استخدم نشطاء مناخ، عبوات رذاذ الطلاء الأحمر لرش جزء من مبنى البرلمان الأسكتلندي، وذلك احتجاجا على إعلان رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك خطط إصدار 100 رخصة بترول وغاز في بحر الشمال.

وأجرى المحتجون من جماعة الضغط "ذيس إز ريجد"، رش مدخل البرلمان بالرذاذ الأحمر، وفقا لوكالة "بي إيه ميديا" البريطانية.

وكتبت الجماعة على صفحتها عبر تويتر: "إن صمت (الحكومة الأسكتلندية) بشأن البترول والغاز الجديد يصيب بالصمم. يجب عليهم معارضة البترول والغاز الجديد علنا، أو إنهم متواطئون".

ويظهر الفيديو المرفق نشطاء يغطون واجهة المدخل العام بمادة حمراء، بما في ذلك اللافتة الموجودة فوق البوابة.

وقالت جماعة الضغط "ذيس إز ريجد"، إن أربعة من نشطائها شاركوا في هذا التحرك الاحتجاجي.

وأكد متحدث باسم شرطة أسكتلندا، أن المتظاهرين كانوا عند البرلمان الاسكتلندي في إدنبرة.
التتبع

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك