رئيس جهاز القاهرة الجديدة يتفقد مشروعات الطرق والأعمال الجارية في جنة وسكن مصر

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تفقد المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أعمال الطرق الجارية بمحور 24 بمنطقة الامتداد الشرقي للمدينة، لمتابعة نسب الإنجاز وسير العمل بالطريق، وأيضا الأعمال الجارية بسكن مصر أرض المعارض، وأعمال الطرق بمنطقة اللوتس.

كما مر الغيطى على كمباوند "جنة"، ونبه بضرورة الاهتمام بأعمال النظافة وأعمال الزراعة وضرورة إنهاء أي مرمات بالطرق وإعادة الشيء لأصله بعد أي أعمال إصلاحات "مرافق - كهرباء – غاز"، مشدداً على ضرورة متابعة أي مخالفات تحدث بالكمباوند حفاظاً على النسق العام للمشروع.

واستكمل المهندس عبد الرءوف الغيطى، جولاته بالمرور على أحياء المدينة، حيث تابع أعمال الطرق ورفع الكفاءة الجاري تنفيذها بحي جاردينيا بالتجمع الثالث وقابل بعض سكان الحي واستمع لهم ونبه على المسئولين بالتجمع الثالث بضرورة المتابعة والاهتمام بالأعمال التي يتم تنفيذها حالياً بالحي من طرق وأرصفة وزراعة مع الاهتمام الدوري بأعمال النظافة.

كما مر على أعمال الطرق وإنشاء الممشى الرياضي وتراك الدراجات بمحور جمال عبدالناصر الفرعي بالتجمع الثالث، بجانب المرور على حي امتداد غرب الجولف والمحلية الثامنة بالتجمع الثالث لمتابعة الأعمال الجارية.

كما نبه على المسئولين بضرورة الالتزام بأصول الصناعة والمواصفات الفنية في تنفيذ جميع الأعمال بالمدينة ومواصلة المجهود لتقديم أفضل الخدمات لقاطني المدينة.