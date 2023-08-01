التلسكوب الفضائي إقليدس يلتقط صوره الأولى للمجرات والنجوم

أعلنت وكالة الفضاء الأوروبية اليوم، التقاط التلسكوب الفضائي الأوروبي إقليدس، صوره الأولى للمجرات والنجوم المتلألئة، بعد أن قطع مسافة تصل إلى مليون ميل انطلاقا من الأرض، وذلك بعد أكثر من 11 عاما من تصميمه وتطويره.

وقالت وكالة الفضاء: "إن المجرات الحلزونية والبيضاوية الشكل والنجوم القريبة والبعيدة ومجموعات النجوم وأكثر من ذلك بكثير، التي تم التقاطها يمكن رؤيتها من خلال الصور، على الرغم من أن الأدوات المعنية التقطت جزءا من السماء أصغر من القمر المكتمل"، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

من جهته ذكر جوزيبي راكا مدير المشروع، "سيراقب التلكسوب إقليدس المعاير بالكامل لمليارات المجرات لإنشاء أكبر خريطة ثلاثية الأبعاد للسماء على الإطلاق، مؤكدا أن هذا الحدث علامة فارقة لتحقيق أهداف التلسكوب".

يذكر أن مهمة إقليدس، الذي تم إطلاقه على صاروخ فالكون 9 لشركة سبيس إكس من قاعدة كيب كانافيرال في فلوريدا في أول يوليو الماضي، هي إلقاء الضوء على اثنين من أعظم أسرار الكون، وهما "الطاقة المظلمة، والمادة المظلمة".