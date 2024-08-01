محافظ السويس يوجه القيادات التنفيذية بمتابعة ضبط أسعار التعريفة الجديدة للمواصلات

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عقد اللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس، اليوم الخميس، الاجتماع الأسبوعي لمديري المديريات ورؤساء الأحياء ومديري الإدارات بالديوان العام والقيادات التنفيذية بالمحافظة؛ لمتابعة الأعمال التي تتم بكل جهة أو مصلحة حكومية.

وجاء ذلك بحضور الدكتور عبدالله رمضان نائب محافظ السويس، والأستاذ خالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة، والأستاذ أحمد وزيري السكرتير العام المساعد للمحافظة.

وفي الاجتماع، استمع المحافظ، إلى عدد من الموضوعات التي تهم حياة المواطنين، منها التأكيد على أهمية ضبط أسعار التعريفة الجديدة للميكروباص والتاكسي ومنع الاستغلال.

وأشار إلى أهمية الالتزام بالتعريفة الجديدة وتشغيل عداد التاكسي والتأكيد على أصحاب سيارات الملاكي بالالتزام بتشغبل السيارة ملاكي فقط، حتى لا يعرض نفسه للغرامة واتخاذ إجراءات قانونية ضده وإيقاف التراخيص.

وأكد اللواء طارق حامد الشاذلي، على القيادات التنفيذية الاهتمام تطبيق مبدأ الثواب للمجدين المتميزين في عملهم وحذر المخالفين بتحويلهم لجهات التحقيق ومحاسبتهم.

وكشف عن أهمية تعاون وتنسيق المصالح الحكومية والمديريات مع مديرية التنظيم والإدارة لإنجاز عمل قاعدة البيانات الخاصة بجميع العاملين بالجهاز الإداري بالسويس في الوقت المحدد.

وكلف المحافظ، التخطيط العمراني بعمل خريطة للأراضي الفضاء التي يتم تحديدها وعمل تصور لأحسن استغلال لها، بما يعود بالنفع العام على شعب السويس، بالتنسيق مع المديريات الأخرى.