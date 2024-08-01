رئيس مجلس النواب اللبناني: الغطرسة الإسرائيلية تجر المنطقة نحو مخاطر لا تحمد عقباها

جدد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، التأكيد أن «لبنان لا يريد الحرب، لكنه في نفس الوقت مستعد للدفاع عن نفسه»، مشيرًا إلى أن بيروت سعت على مدار الأشهر الماضية، إلى الوصول للظروف التي تسمح بتطبيق القرار الأممي 1701.

وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، جاء ذلك خلال استقباله في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، الوفد الوزاري البريطاني الذي ضم: وزير الخارجية ديفيد لامي، ووزير الدفاع جون هيلي، والوفد المرافق والمستشارين الكبار في وزارتي الخارجية والدفاع البريطانيتين.

وأشار بري، إلى أن «الغطرسة الإسرائيلية الأخيرة برفضها لكل الطروحات، والإمعان في سياسة خرق قواعد الاشتباك والاغتيالات تجر المنطقة نحو مخاطر لا تحمد عقباها».

وذكرت الوكالة أن اللقاء شهد مباحثات حول الأوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية في لبنان والمنطقة، على ضوء مواصلة إسرائيل لعدوانها على لبنان وقطاع غزة.



وأكد الوفد الوزاري البريطاني خلال اللقاء، «اهتمام بلاده بوجوب الوصول إلى التهدئة ووقف لإطلاق النار في غزة ولبنان».

وأبدى الوفد «قلقا بالغا من التصعيد الأخير»، لافتا إلى أن «أي سوء تقدير لهذا التصعيد قد يؤدي إلى توسيع رقعة الحرب في المنطقة».