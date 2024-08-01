

أعلنت حكومة باكستان، الحداد غداً الجمعة، تعبيراً للتضامن مع الشعب الفلسطيني وإدانة العدوان الإسرائيلي الغاشم المستمر إلى جانب أداء صلاة الجنازة على جثمان إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الذي اغتيل في العاصمة طهران.

وجاء ذلك خلال الاجتماع للائتلاف الحاكم والأحزاب السياسية الذي انعقد برئاسة رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في مقر ديوان رئاسة الوزراء بالعاصمة إسلام آباد، وفقاً لوكالة الأنباء الباكستانية الرسمية.

وقرر الاجتماع طرح قراراً في البرلمان الوطني الباكستاني للتعبير عن التضامن مع الفلسطينيين، وطالب الائتلاف الحاكم والأحزاب السياسية من المجتمع الدولي بكسر الصمت وممارسة الضغوط على إسرائيل لوقف الإبادة الجماعية للفلسطينيين ومحاسبة إسرائيل على ارتكابها جرائم ضد الإنسانية.

وأدان المشاركون في الاجتماع بشدة الأعمال الوحشية الإسرائيلية المستمرة في فلسطين خلال الأشهر التسعة الماضية وأعربوا عن تضامنهم الكامل مع الفلسطينيين.

كما عبروا عن بالغ الحزن والأسى لاستشهاد القيادي في حركة حماس إسماعيل هنية. ورأوا أن حادث اغتيال هنية كان مؤامرة لتخريب الجهود الرامية إلى وقف الفظائع الإسرائيلية المستمرة ضد الفلسطينيين وإحلال السلام في المنطقة.

وطالب الاجتماع بضمان تقديم المساعدات الإنسانية بشكل فوري للفلسطينيين العزل.

كما قرر الاجتماع قبول طلاب الطب الفلسطينيين في كليات الطب في باكستان مع دعم مالي لمواصلة تعليمهم.