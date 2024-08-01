كرايتشيك وراجيف يتأهلان إلى نهائي زوجي التنس بأولمبياد باريس

تأهل الزوجي الأمريكي المكون من أوستن كرايتشيك وراجيف رام، اليوم الخميس، إلى المباراة النهائية في منافسات زوجي الرجال للتنس بأولمبياد باريس.

وتغلب الزوجي الأمريكي على نظيره التشيكي المكون من توماس ماتشاك وآدم بافلاسيك بنتيجة 6-2 و6-2، في الدور قبل النهائي للمنافسات، التي تقام على الملاعب الترابية لرولان جاروس.

ومن المقرر أن تجرى في وقت لاحق، اليوم الخميس، آخر مباريات دور الثمانية في منافسات زوجي الرجال، حيث يلتقي الثنائي البريطاني المكون من آندي موراي ودان إيفانز، مع الزوجي الأمريكي المكون من تومي بول وتايلور فريتز.

ويلتقي الفائز منهما في الدور قبل النهائي للمنافسات، مع الزوجي الأسترالي المكون من ماثيو إيبدين وجون بييرز.