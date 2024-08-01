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كارديف سيتي يتعاقد مع أنور الغازي

(د ب أ)
نشر في: الخميس 1 أغسطس 2024 - 7:02 م | آخر تحديث: الخميس 1 أغسطس 2024 - 7:02 م

أعلن نادي كارديف سيتي، تعاقده مع اللاعب أنور الغازي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وقال أنور الغازي في تصريحات للموقع الرسمي لناديه الجديد: "أنا متشوق وأتطلع للمضي قدما واللعب مع هذا الفريق العظيم".

وأضاف: "المدينة رائعة وشعرت بأنني في منزلي، ومنذ اللحظة التي وصلت فيها إلى هنا أشعر بحالة جيدة".

وتابع الغازي: "أعلم أنني لم ألعب منذ مدة طويلة، لكنني جاهز وتدربت كثيرا".

وأتم: "صحيح أن التدريب الجماعي أمر مختلف، لكنني أريد مساعدة الفريق حينما أكون جاهزا وأستطيع فعل ذلك من خلال الأهداف والتمريرات الحاسمة، سأمنح كل شيء لهذا القميص".


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