كارديف سيتي يتعاقد مع أنور الغازي

أعلن نادي كارديف سيتي، تعاقده مع اللاعب أنور الغازي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.
وقال أنور الغازي في تصريحات للموقع الرسمي لناديه الجديد: "أنا متشوق وأتطلع للمضي قدما واللعب مع هذا الفريق العظيم".
وأضاف: "المدينة رائعة وشعرت بأنني في منزلي، ومنذ اللحظة التي وصلت فيها إلى هنا أشعر بحالة جيدة".
وتابع الغازي: "أعلم أنني لم ألعب منذ مدة طويلة، لكنني جاهز وتدربت كثيرا".
وأتم: "صحيح أن التدريب الجماعي أمر مختلف، لكنني أريد مساعدة الفريق حينما أكون جاهزا وأستطيع فعل ذلك من خلال الأهداف والتمريرات الحاسمة، سأمنح كل شيء لهذا القميص".