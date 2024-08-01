وليد صلاح: ميكالي تعرض للظلم مع المنتخب الأولمبي

أعرب وليد صلاح الدين، مدير الكرة في نادي «زد»، عن سعادته بتحقيق فريقه الانتصار على نادي مودرن سبورت بثلاثة أهداف مقابل هدفين لحساب الجولة الـ32 من الدوري المصري.

قال وليد صلاح الدين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الماتش»، على قناة «صدى البلد»:" الحمد لله على المكسب والحمد لله أن هناك استقرارًا في نادي زد، ونتمنى في الموسم المقبل أن نحقق مركزًا أفضل".

وحول دوافع الفريق فيما تبقى من نهاية الموسم، قال صلاح الدين:" نسعى لأن نقدم كرة ممتعة خلال المباريات المتبقية للفريق، ونحاول خلق الدوافع للاعبين في المباريات المتبقية للدوري، على الرغم من صعوبة وإرهاق الموسم بالنسبة للاعبين، خاصةً أن المقاعد المؤهلة للبطولات الأفريقية تم حسمها".

وتحدث وليد صلاح الدين عن المنتخب الأولمبي، مشيرًا إلى أنه من الذين توقعوا تحقيق منتخب مصر نتيجة إيجابية أمام إسبانيا.

أتم وليد صلاح الدين بالتأكيد على أن البرازيلي روجيرو ميكالي تعرض لظلم كبير مع المنتخب الأولمبي، والمنتخب كذلك تعرض لظلم كبير وانتقادات لاذعة للاعبين والجهاز الفني، على الرغم من عدم توفر الظروف المناسبة لهم.