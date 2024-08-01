إطلاق عشرات الصواريخ من جنوب لبنان على الأراضي المحتلة

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن "حزب الله" اللبناني أطلق عشرات الصواريخ من جنوب لبنان، مساء الخميس، على شمالي الأراضي المحتلة.

وانطلقت صفّارات الإنذار في عدة بلدات في الجليل الغربي، وسط وابل من الصواريخ القادمة من لبنان، وفق صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وذكرت الصحيفة أن هذا الهجوم هو الأول الذي يشنه "حزب الله" منذ أكثر من 48 ساعة، وبالضبط منذ اغتيال قائده العسكري فؤاد شكر بغارة جوية إسرائيلية في بيروت.

وتتحسب إسرائيل لرد من إيران على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية وكذلك من حزب الله على اغتيال أحد أهم قادته العسكريين فؤاد شكر.

وأفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بأن إسرائيل أبلغت لبنان وإيران عبر قنوات دبلوماسية أنها مستعدة لحرب شاملة.