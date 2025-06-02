رئيس الصومال يحدد 15 يونيو موعدا لمؤتمر تشاوري دعا إليه سياسيين وقادة

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أعلن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، انعقاد مؤتمر تشاوري مع السياسيين وقادة المجتمع في 15 يونيو الجاري بالعاصمة مقديشو.

وأضاف القصر الرئاسي، عبر بيان مساء الأحد: "يواصل الرئيس عقد اللقاءات التشاورية؛ لتمهيد الطريق لهذا المؤتمر الهام والتركيز على القضايا التي تشكل أولوية للحكومة".

وعدّد من هذه القضايا "الأمن ومكافحة الإرهاب، والديمقراطية والانتخابات، واستكمال الدستور، والوحدة والمصالحة".

ودعا البيان، السياسيين وقادة المجتمع إلى "الاستعداد ولعب دورهم الهام في هذا المؤتمر التشاوري، وتلبية الدعوة الرسمية التي وجهها لهم الرئيس".

ويأتي ذلك فيما يتمسك شيخ محمود بإجراء أول انتخابات برلمانية ورئاسية مباشرة منذ أكثر من ربع قرن عام 2026، ويرى أنها تتوافق مع الدستور المؤقت وباتت البلاد مستعدة لها.

بينما تتمسك ولايات وقيادات معارضة باستمرار الاقتراع غير المباشر، عبر نظام قبلي؛ بداعي أن البلاد غير مهيئة بعد لتغييره.

وفي الصومال، ينتخب أعضاء المجالس التشريعية المحلية ومندوبو العشائر نواب البرلمان الاتحادي، والذين ينتخبون بدورهم رئيس البلاد.