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أعداد جريدة الشروق
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2 يونيو 2025.. تراجع طفيف للبورصة المصرية في بداية التعاملات

أميرة عاصي
نشر في: الإثنين 2 يونيو 2025 - 10:22 ص | آخر تحديث: الإثنين 2 يونيو 2025 - 10:22 ص

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، فى بداية تعاملات اليوم الاثنين، حيث انخفض المؤشر الرئيسى للسوق «إيجي أكس 30» بنسبة 0.02% ليصل عند مستوى 32492.4 نقطة.

بينما ارتفع مؤشر «إيجي أكس 100» متساوى الأوزان بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 13042.65 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي أكس 70» بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 9589.25 نقطة.

وكانت البورصة المصرية قد أغلقت تعاملات أمس الأحد- أولى تعاملات الأسبوع- على تياين في مؤشراتها، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 4.197 مليار جنيه، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي «إيجي أكس 30» بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 32500.03 نقطة.

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