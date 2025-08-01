وزير الخارجية التركي ونظيره السعودي يبحثان آخر التطورات بغزة وسوريا

أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الجمعة، مباحثات هاتفية مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان، تناولت آخر التطورات في قطاع غزة وسوريا.



وأفادت مصادر دبلوماسية تركية للأناضول، أن الجانبين تناولا الوضع في غزة، وبحثا الخطوات الممكن اتخاذها للاعتراف بدولة فلسطين، في إطار القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول آخر المستجدات على الساحة السورية، وفق المصادر ذاتها.

ومن أصل 193 دولة عضوا بالأمم المتحدة، تعترف 149 دولة بدولة فلسطين، التي أعلنتها القيادة الفلسطينية بالمنفى عام 1988، في الجزائر.

وفي الفترة الأخيرة أعلنت أكثر من دولة، بينها فرنسا وبريطانيا وكندا والبرتغال، اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين، كما لوحت أستراليا بخطوة مماثلة.

ويتصاعد حراك الاعتراف بدولة فلسطين على خلفية حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل، بدعم أمريكي، على غزة منذ 7 أكتوبر 2023، متجاهلة النداءات الدولية، وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة نحو 208 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.