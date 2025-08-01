نيوزيلندا تتطلع للضغط من أجل خفض الرسوم الجمركية الأمريكية

قال مسؤولون نيوزيلنديون إنهم سيضغطون على الإدارة الأمريكية من أجل تغيير الرسوم الجمركية البالغة 15% التي أُعلنتها الولايات المتحدة على الصادرات النيوزلندية. وتعد هذه زيادة عن خط الأساس الأصلي البالغ 10% الذي أعلن عنه لنيوزيلندا في أبريل الماضي.

وقال وزير التجارة تود ماكلاي لإذاعة نيوزيلندا اليوم الجمعة: "لا نعتقد أن هذا أمر جيد. لا نعتقد أنه مبرر".

وأضاف أنه يبدو أنه تم استهداف نيوزيلندا بضريبة أكبر لأن البلاد تسجل عجزا تجاريا مع الولايات المتحدة، لكن الفجوة التي تبلغ حوالي نصف مليار دولار سنويا "ليست كبيرة أو ذات مغزى".

وأضاف ماكلاي أن جارة بلاده أستراليا تجنبت الزيادة وبقيت عند 10%، لكنها تسجل فائضا تجاريا مع الولايات المتحدة.

وتجاوزت الولايات المتحدة أستراليا في يناير الماضي لتصبح ثاني أكبر شريك تصدير لنيوزيلندا، بعد الصين. وتتكون صادرات نيوزيلندا بشكل كبير من اللحوم ومنتجات الألبان والنبيذ والآلات الزراعية.