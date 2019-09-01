كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي يتوقع خروج بريطانيا بدون اتفاق

قال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي بشأن البريكست، ميشيل بارنييه، إنه "غير متفائل" بأنه لا يزال من الممكن منع الانسحاب غير المنضبط لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، قد أوضح أنه لن يتم تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المقرر في 31 أكتوبر.

وكتب بارنييه في تعليق في صحيفة "صنداي تلجراف": "لذلك، وصلت المملكة المتحدة الآن إلى لحظة الحقيقة وعليها أن تقرر ما إذا كانت سوف تغادر الاتحاد الأوروبي بناء على اتفاق أو بدون اتفاق".

وأكد أنه في حالة الخروج بلا اتفاق، لن تكون هناك فترة انتقالية أو اتفاقات صغيرة. "سوف يعمل الاتحاد الأوروبي فقط على حماية مصالحه".

ويطالب جونسون بإجراء تعديلات في اتفاق الخروج الذي تم التفاوض عليه بالفعل، والذي من شأنه أن يبقي بريطانيا ملزَمة بالكثير من قواعد الاتحاد الأوروبي في الوقت الحالي. وبعد ذلك، يجب التفاوض على اتفاقية تعاون شاملة خلال المرحلة الانتقالية.

وبشكل خاص، يمثل ما يعرف باسم شبكة الأمان التي تتعلق بأيرلندا الشمالية موضع خلاف. وهناك قواعد مصممة لمنع إعادة فرض قيود على الحدود بين أيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي وبين أيرلندا الشمالية، وهو ما يمكن أن يعرض تسوية السلام في المنطقة للخطر.

واستبعد الاتحاد الأوروبي إعادة التفاوض بشأن اتفاق الانسحاب. وكتب بارنييه أن "شبكة الأمان هي أقصى قدر من المرونة التي يمكن أن يقدمها الاتحاد الأوروبي لدولة غير عضو. لست متفائلا بشأن تجنب سيناريو الخروج بلا اتفاق، لكن يجب علينا جميعا مواصلة العمل بإصرار".

وكتب مفاوض الاتحاد الأوروبي بشأن البريكست أنه "لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يمنع المملكة المتحدة من اختيار سيناريو الخروج بلا اتفاق. ومع ذلك فسوف أفشل في فهم منطق هذا الخيار، لأننا سنظل بحاجة إلى حل المشكلات نفسها بعد 31 أكتوبر".