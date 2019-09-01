مركز الأعاصير الأمريكي: إعصار «دوريان» يشتد وينتقل إلى الفئة الخامسة

ذكر مركز الأعاصير الوطني الأمريكي أن قوة إعصار (دوريان) اشتدت وانتقلت إلى الفئة الخامسة على مقياس (سافير - سمبسون) والتي تعد أعلى فئة في قوة الأعاصير، مع رياح تبلغ سرعتها حوالي 160 ميلًا في الساعة.

وأوضحت شبكة (سي إن إن) الأمريكية اليوم الأحد، أن الإعصار سيكون له قدرة تدميرية كارثية في الوقت الذي يتجه فيه نحو جزر الباهاماس من اليوم إلى الغد، حيث تستعد ولايات (جورجيا - نورث كارولينا - ساوث كارولينا)؛ لمواجهة الإعصار القوي بعد تغير مساره باتجاه الشمال.

وطلبت سلطات المدن في ولاية فلوريدا من السكان البقاء في حالة تأهب على الرغم من التوقعات بأن الإعصار لا يجتاح الولاية بعد انحراف مساره.

يشار إلى أن المركز الوطني الأمريكي للأعاصير قد أعلن أمس السبت، أن إعصار دوريان أصبح على الفئة الرابعة من مقياس (سافير-سمبسون) الذي يضم خمس فئات، مع رياح تبلغ سرعتها حوالي 215 كيلومترا في الساعة.