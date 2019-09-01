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زار رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد حائط المبكى بالقدس المحتلة، مرتديا القلنسوة اليهودية، خلال زيارته الرسمية لإسرائيل التي يجري خلالها مباحثات قمة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

كما زار أبي أحمد، نصب ياد فاشيم التذكاري لضحايا الهولوكوست من اليهود والقريب من القدس الغربية.

وفي وقت سابق، استقبل نتنياهو، رئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد، في مقر رئاسة الوزراء بالقدس المحتلة.

وجرى التوقيع على إعلان مشترك للبلدين من قبل سفير إسرائيل لدى أثيوبيا ريفائيل موراف والسفير الأثيوبي لدى إسرائيل رتا ألمو ناغا، حسب ما ذكر الناطق باسم الحكومة أوفير جندلمان.